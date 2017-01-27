Facebook Twitter Rss

2 HDP'li vekil hakkında yakalama kararı

2 HDP'li vekil hakkında yakalama kararı.16218
  • Giriş : 27.01.2017 / 15:17:00

2 HDP'li vekil Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör soruşturması kapsamında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak'. 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından HDP'li vekiller Adem Geveri ve Lezgin Botan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına sanık milletvekilleri katılmazken, avukatları Murat Timur, Ümit Dede ve Barış Oflas hazır bulundu. Duruşmada söz alan Milletvekili Adem Geveri'nin avukatı Timur, yoğun siyasi çalışmalarını sürdüren milletvekilleri hakkında 'zorla getirmeö kararı verilmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını belirterek, bu kararın kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, usulüne uygun tebligatlara rağmen duruşmaya katılmayan, 'zorla getirme' kararına rağmen duruşma günü il dışına çıkan milletvekilleri Botan ve Geveri hakkında, 'yakalama emri' düzenlenmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında hazırlanan iddianamede, Botan'ın terör örgütü elebaşını, terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. HDP Van Milletvekili Geveri hakkında da 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Başbakan'dan açıklama var!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi.

Ankara'dan Yunanistan'a sert tepki!

Ankara'dan Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili verdiği karara Ankara'dan tepki geldi.

 

Sürücü kurslarına hemzemin geçit dersi

Sürücü kurslarına hemzemin geçit dersi

MEB talimatı verdi. Sürücü kurslarına ek bir ders daha geliyor.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğrafı olay yarattı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğrafı olay yarattı

Cübbeli Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün çocukluk fotoğrafı olay yarattı.

 

Reina yeniden açılacak mı?

Reina yeniden açılacak mı?

2017'nin ilk saatlerinde kana bulanan Reina'nın akıbeti belli oldu.

Hava destekli FETÖ operasyonu

Hava destekli FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da dev bir operasyon yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya