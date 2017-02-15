2 ilde okullar tatil edildi
Dondurucu soğuklar geri geldi, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Şırnak'ta dünde bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün eğitime ara verildiği öğrenildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak
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