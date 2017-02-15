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2 ilde okullar tatil edildi

2 ilde okullar tatil edildi.19571
  • Giriş : 15.02.2017 / 09:09:00

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak'ta eğitime 1 gün ara verildi.

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Dondurucu soğuklar geri geldi, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Şırnak'ta dünde bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün eğitime ara verildiği öğrenildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak

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