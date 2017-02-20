2 kent daha hızlı trenle bağlanacak
Vatandaşlara sevindiren haber Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Bakan, Eskişehir'in Yüksek Hızlı Tren ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya bağlanacağını müjdeledi.
Bir takım etkinlik ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir’e gelen Bakan Arslan öncelikle Eskişehir Valisi Azmi Çelik’i ziyaret etti.
Valilikte anı defterini imzalayan Bakan Arslan, daha sonra yaptığı konuşmada AK Parti hükümetleriyle 14 yıldır ülkeyi Yüksek Hızlı Trenlerle (YHT), daha fazla bölünmüş yollarla, oto yollarla ve havacılıkla buluşturur hale getirdiklerini söyledi. Ulaştırma konusunda Eskişehir’in önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, “Doğu-Batı aksında önemli bir kavşak noktası aslında ama bununla da yetinmiyoruz, kuzey-güney aksında da önemli duruma gelsin istiyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki, milyonlara varan insanımız Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapar hale geldi. Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul’u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir’in Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya yani Akdeniz’e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız” dedi.
"ESKİŞEHİR Bolu’YA BAĞLANACAK"
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi yolunun ihalesinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan, konuşmasının devamında şunları söyledi: “O güzergahta bildiğim kadarıyla termal turizm de var. Oranın da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Hepsi sıcak asfalt olacak. Ortalama 55 milyonluk bir işti. Orayı ayrıca Göynük üzerinden Bolu’ya bağlayacak kısmını yapacağız. Göynük gibi turizm merkezinin Eskişehir gibi bir yere bağlanması ve oradan da Bolu’ya bağlanması önemsediğimiz bir koridordu. O koridorumuzu da ağımıza alacağız. Bu müjdeyi de Eskişehirlilere vermiş olalım.”
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