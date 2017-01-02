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2 kentte Reina saldırganı alarmı!

2 kentte Reina saldırganı alarmı!.16242
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 02.01.2017 / 17:53:31

39 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan terörist paniğe neden oldu.

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2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina'da katliam yapan terörist 2 kenti alarma geçirdi.

Teröriste benzeyen bir kişinin Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

Reina’da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren teröristin yakalanması için Yalova ve Bursa’da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

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