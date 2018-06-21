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2 kez oy kullanan kadın serbest!

2 kez oy kullanan kadın serbest!.26193
  • Giriş : 21.06.2018 / 10:44:00

Yurt dışında 2 kez oy kullanan kadının serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf sebebiyle mükerrer oy kullandığı öne sürülen Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "seçim kanununa muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şengül E'nin ifade işlemleri tamamlandı.    

Mükerrer oy iddiasını kabul etmeyen Şengül E'nin ifadesinde, Belçika'da yaşadığını, Brüksel'de oy kullanan arkadaşlarına eşlik edip konsolosluğa gittiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının oy pusulasıyla konsoloslukta çektirdiğini, kendisinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığını söylediği öğrenildi.    

Şengül E. ifade işleminin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Şengül E. adlı kişinin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığı iddiası sosyal medyada çok tartışılmıştı. Şengül E. sosyal medya hesaplarında iki kez oy kullanmasına ait fotoğraflar paylaşmıştı.

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