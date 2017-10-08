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2.Lig ekibinin muhteşem stadyumu açılıyor!

2.Lig ekibinin muhteşem stadyumu açılıyor!.28089
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:50:00

Türkiye'nin köklü kuluüplerinden olan Sakaryaspor'un yeni stadı açılıyor.

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Sakaryaspor, 3 yıldır yapımı devam eden 28 bin kişilik Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nun tamamlanmasının ardından ilk karşılaşmasını bugün Kahramanmaraşspor ile oynayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor 3 yıldır yapımı devam eden 28 bin 154 koltuk kapasitesine sahip yeni stadyumun tamamlanmasının ardından bugün yeni sahasında Kahramanmaraşspor ile ilk karşılaşmasını oynayacak. Hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda yeni stadyum için oynamaya elverişli raporu verildi. TOKİ tarafından 136 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 19 adet loca, 16 asansör, 160'ı kapalı olmak üzere bin 445 kapasiteli otopark ve 15 araçlık otobüs parkı yer alıyor.

Sakaryaspor Basın Sözcüsü Cem Gün stadyumun yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nu şehir olarak tamamlanmasını sabırsızlıkla bekledik. Sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor mücadelesi bizim için bir şölen havasında geçecek. Taraftarlarımızın karşılaşma biletlerine yoğun talebi var. Bizim için çok güzel bir karşılaşma olacak" dedi.

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