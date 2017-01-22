2. terörist de öldürüldü
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlar yeri tespit edilen terörist, öldürüldü.
Tekirdağ polisi bugün yaptığı operasyonda İçişleri Bakanlığınca üzerine ödül konulan terörist Şerif Turunç’u Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yakınlarında istihbarat çalışması yaparken suçüstü yakalamıştı. Turunç’un birlikte hareket ettiği ikinci terörist de az önce ölü olarak ele geçirildi. Şerif Turunç ve Bilgehan K. İstanbul'da AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Binasına yönelik lavlı saldırıları gerçekleştirmişti.
Polis, Tekirdağ terminalinde kamera görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinden İkinci bir teröristi tespit etti. Kamera görüntülerinden aranan isimler arasında olduğu belirtilen bu şahın Bilgehan K. olduğu belirlendi. İldeki tüm kaçış noktaları kapatıldı. Yapılan teknik çalışmada Bilgehan K.’nın Tekirdağ Muradiye kırsalında olduğu tespit edilince bu bölgeye Özel Harekat Polisleri gönderildi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdiği belirtilen Bilgehan K. etkisiz hale getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın bizzat yürüttüğü operasyonla ilgili ayrıntılı açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teröristin "teslim ol" çağrısına silahla karşılık verdiğini söyledi. Teröristin teslim olmamak için yarım saat çatıştığını kaydeden Aydın, "Şahıs Muratlı ilçesinde ekiplerimizin, dur ihtarına uymadı. Mesire alanında teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı.
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