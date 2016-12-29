2 üniversiteye FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar başarı ile devam ediyor.
Mevlana Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi'nde polis ekiplerince başlatılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için Konya başta olmak üzere Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Zonguldak'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına anlam çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerden 11'nin Konya'da, 16'sının operasyonun düzenlendiği diğer illerde, 1'inin de Litvanya'da olduğu belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandığı ileri sürüldü.Operasyon sürüyor.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.