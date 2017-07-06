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2 üniversiteye operasyon!

2 üniversiteye operasyon!.18868
  • Giriş : 06.07.2017 / 11:45:00

Konya'da bulunan 2 üniversiteye FETÖ operasyonu düzenlendi.

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Darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında akademisyen ve idari personelin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerine daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerin ifadesi doğrultusunda aynı üniversitelerde görevli ve ihraç edilmiş, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bugün polis tarafından Konya merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

HÜRRİYET

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