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2 vekile tutuklamaya yönelik yakalama kararı

2 vekile tutuklamaya yönelik yakalama kararı.20733
  • Giriş : 30.01.2017 / 18:19:00

HDP'li milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

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