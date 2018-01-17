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2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı.14171
  • Giriş : 17.01.2018 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ifade veren yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı tutuklandı.

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

HÜRRİYET

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