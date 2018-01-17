2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ifade veren yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı tutuklandı.
FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.
Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
BTK'dan Wikipedia açıklaması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Wikipedia ile ilgili açıklamada bulundu.
Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki
İstanbul eski Baro Başkanı Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki geldi.
Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.
Akar, ABD'li komutanla görüşüyor
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile buluşacak.
BUDO ve İDO seferleri iptal!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.