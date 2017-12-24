2 Yyeni KHK yayınlandı!
Önemli gelişme. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 yebi Kanun Hükmünde Kararname ile 155'i Kara, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere toplam 637 TSK personeli ihraç edildi.
KHK'lar ile Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi, Diyanet'ten 341 kişi ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı.
KHK'lar ile ayrıca, daha önce ihraç edilen 115 kişiye görevleri iade edildi.
HÜRRİYET
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