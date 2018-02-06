14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kastamonu merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 rütbeli asker gözaltına alındı.
FETÖ'nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
TRT
DİĞER HABERLER
RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı
RTÜK, son günlerin olay ismi Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı.
Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını duyurdu.
Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı
Konya polisi, kentte yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.