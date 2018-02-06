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14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı

14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı.14171
  • Giriş : 06.02.2018 / 13:15:00
  • Güncelleme : 06.02.2018 / 13:13:04

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kastamonu merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 rütbeli asker gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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