20 bin öğretmen atanıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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