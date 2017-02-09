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20 bin öğretmen atanıyor

20 bin öğretmen atanıyor.12864
  • Giriş : 09.02.2017 / 13:32:00
  • Güncelleme : 09.02.2017 / 14:34:15

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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