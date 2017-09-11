20 ilde askere FETÖ operasyonu!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 20 ilde yürütülen operasyonlarda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara'da ise ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı için gözaltı kararı verildi.
Kocaeli merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu. Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı. Ekiplerin, diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları devam ediyor.
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi
TRT
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