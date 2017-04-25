20 kişi silahlarla OSB'yi bastı: 1 ölü
Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir iş yerine eli silahlı 20 kişi tarafından baskın düzenlendi. Açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı saldırıyı yapan 20 kişiden 3'ü polis tarafından yakalandı.
Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi’ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı. İş yerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı. 3 kişi gözaltında. Saldırganların çevreye ateş açtığı sırada lokantada yemek yiyen 15 yaşındaki lise öğrencisinin kurşunlara hedef olup hayatını kaybettiği bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1’i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu. Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 karayolu Hendek mevkiinde yakaladı.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir kamyon firmasına yönelik yapıldığını söyledi. Araçlarıyla 20'den fazla olduğu söylenen kişinin firma önüne gelerek silahlı saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Coş, "Şu ana kadar intikal eden bilgilere göre 2'si ağır, 5 yaralı var. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik hem merkezdeki hem de ilçelerimizdeki güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Komşu il ve ilçelere de haber verdik, onlar da alarm durumunda. İnşallah tamamı yakalanacak ve adalete teslim edilecek." diye konuştu. Çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Coş, yaralılara acil şifa diledi.
Vali Coş, tıbbi olarak bütün imkanların seferber edildiğini vurgulayarak, "Olayın şüphelilerinin yakalanması konusu jandarma ve polisimiz tarafından devam ettirilmekte. Hendek ilçemizde de olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalandı. Çalışmalarımız bütün boyutlarıyla devam ediyor. Bu olaya karışan tarafların yeni bir çatışma meydana getirmemesi için de güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almış durumda." dedi.
Bir gazetecinin olayın neden çıktığını sorması üzerine Vali Coş, şunları kaydetti:"Kişilerin veya firmaların arasındaki anlaşmazlık olabilir. Bu, tahkikat sonrası ortaya çıkacak. O konuda bir şey söylememiz mümkün değil. Biz olayın tekrar büyümemesi, faillerin ortaya çıkması konusundaki çalışmaları değerlendiriyoruz. Hastanede de gerekli tedbirleri aldık. Saldırganların bir kısmı, araçlarını buraya terk edip gidiyorlar. Şu andaki boş kovanlara göre uzun namlulu silah alameti görülmüyor."
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