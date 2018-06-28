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20 muvazzaf asker gözaltına alındı

20 muvazzaf asker gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 28.06.2018 / 17:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması ile bağlantısı tespit edilen 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 muvazzaf asker hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı öğrenildi.

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