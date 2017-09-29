200 kişi Naim Süleymanoğlu için başvurdu
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'na organ naklinde bulunmak isteyen sevenleri hastaneye koştu.
Halterin 'Cep Herkülü'nü yaşatmak için sevenleri yardıma koştu. Karaciğer nakli bekleyen Naim'e organ vermek için üç günde yüzlerce kişinin teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Habertürk Spor'da Murat Ağca'nın haberine göre; dünya halterinin 'yaşayan efsanesi' naim Süleymanoğlu'nun sevenlerinin, olimpiyat ve dünya şampiyonu haltercinin sağlığına kavuşması için organlarını bile nakil etmeyi göze aldığı ortaya çıktı. Hafta başında durumu ağırlaştığı için karaciğer yetmezliği teşhisiyle Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi olduğunu duyan sevenleri, hastaneye başvurarak gerekirse organlarını nakletmeye hazır olduklarını söylediler.
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