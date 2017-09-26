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200 öğrenci zehirlendi!

200 öğrenci zehirlendi!.11069
  • Giriş : 26.09.2017 / 22:52:00

Diyarbakır'da 200 öğrencinin yedikleri öğle yemeğinden zehirlendiği tespit edildi.

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Sepet Beşik

Öğrenciler benzer şikayetlerle hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarda öğle saatlerinde yemek yiyen öğrenciler okul çıkışında rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrencilerden bir kısmı öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler ise eve gittikten sonra oluşan şikayet üzerine aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

MİDELERİ YIKANDI

Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Kocaköy Lisesi ve 15 Temmuz İlkokulu'ndaki öğrenciler öğle yemeğinde çıkan pilav ve tavuk yemeğinin ardından baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin bir kısmı öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler ise evlerine gittikten sonra yaşanan şikayet üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 öğrenci kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından bazı öğrenciler Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilere müdahale edilirken, durumu ciddi olanların ise mideleri yıkandı. Zehirlenme vakasının meydana geldiği okullara aynı şirketin yemek verdiği belirtildi.

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