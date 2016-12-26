2000 terörist DEAŞ'tan PKK'ya geçiş yaptı
Türkiye'ye karşı kanlı eylemler gerçekleştiren DEAŞ ve PKK'nın işbirliği ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın yeni üssü olan Sincar'a iki bin DEAŞ üyesi katıldı.
PKK ile DEAŞ arasındaki kirli ilişki tescil edilirken PKK'ın Sincar'a yeni kışla ve mevziler inşa ettiği belirlendi.
DEAŞ'TEN DEVŞİRDİLER
Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Ninova Aşiretleri Meclisi Sözcüsü Muzahim el Huveyt, PKK'nın operasyonlar süreci ile birlikte "DEAŞ" örgütü unsurlarını ve destekçilerini saflarına katma bağlamındaki çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti. El Huveyt, PKK'nın şu ana kadar -çoğu daha önceleri bölgedeki DEAŞ unsuru ve yöneticisi olan- 1836 silahlı Arap'ı saflarına kattığını ifade etti. El Huveyt, "Buna göre PKK saflarına katılan bu kimseler onlarca terör eylemi gerçekleştirmelerinin ardından bölgeden kaçtılar ve PKK'ya katıldılar" dedi.
KÜRT YÖNETİMİNİ HEDEF ALABİLİRLER
PKK'nın Şengal dağında olası bir uluslararası operasyona hazırlık yaptığına dikkat çeken Ninova İl Meclisindeki Kürt bloğunun Başkanı Seydo Çeto Heso ise, "PKK daha fazla savaşçı konuşlandırmak için Şengal (Sincar) Dağı'na daha fazla kışla ve askeri mevzi kurdu" dedi. Heso, PKK bu süreçte hem uluslararası hem de bölgesel denklemi gözeterek Bağdat ve Şii güçlerinden aldığı destekle bölgede kalıcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bölge halkını rahatsız eden bu süreçten başta Ezidiler olmak üzere herkesin rahatsız olduğunu ifade eden Heso, PKK'nın meşru Kürt yönetimine dahi hedef konumuna getirebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, "PKK'nın Sincar Dağı'ndaki yeni kışla ve mevzileri, Sincar Dağı'nda yaşamakta olan ve DEAŞ nedeniyle hala evlerine dönemeyen göçmenlerin hayatı açısından tehlike arz etmektedir" dedi.
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