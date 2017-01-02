Facebook Twitter Rss

2016'da 130 Basın mensubu Basın Kartı sahibi oldu

2016'da 130 Basın mensubu Basın Kartı sahibi oldu.16365
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:44:00

130 basın mensubunun ilk defa basın kartı almaya hak kazandığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2016 yılını değerlendiren Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, 2016 yılında Konya, Aksaray ve Karaman’da görev yapan 130 basın mensubunun ilk defa basın kartı almaya hak kazandığını söyledi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılında Konya, Aksaray ve Karaman’da görev yapan 130 basın mensubunun ilk defa basın kartı almaya hak kazandığını dile getiren Paslı, “Meşakkatli olduğu kadar sabır ve özveri isteyen gazetecilik mesleğinin icrasında 24 saat gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarının bir anlamda mesleki prestij kimliği olan basın kartını almaya hak kazanmaları, görev ve sorumluluk alanımızdaki iller bazında bizleri memnun etmiştir.” dedi.

BYEGM’nin 2016 Yılı Basın Kartı İstatistikleri

Paslı, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğünün görev alanında bulunan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde toplamda 285 basın mensubunun Basın Kartı, 57 basın mensubunun Sürekli Basın Kartı ve 200 basın mensubunun da Basın Trafik kartı taşıdığını ifade etti. 2016 yılında ilk defa basın kartı almaya hak kazanan basın mensupları hakkında da istatistiki bilgiler veren Paslı, Konya’da 36 basın mensubunun Basın Kartı, 6 basın mensubunun Sürekli Basın Kartı ve 69 basın mensubunun da Basın Trafik Kartı aldığını söyledi. Aksaray ve Karaman illerini de değerlendiren Paslı, Aksaray’da 8 basın mensubunun Basın Kartı ve 7 basın mensubunun da Trafik Basın Kartı aldığını, Karaman’da ise 3 basın mensubunun Basın Kartı ve 1 basın mensubunun da Trafik Basın Kartı almaya hak kazandığını kaydetti.

TBMM Başkanı yoğun bakımdan çıktı!

Seydişehir imar revizyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya

İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

 

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.

 

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya