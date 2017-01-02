2016'da 130 Basın mensubu Basın Kartı sahibi oldu
2016 yılını değerlendiren Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, 2016 yılında Konya, Aksaray ve Karaman’da görev yapan 130 basın mensubunun ilk defa basın kartı almaya hak kazandığını söyledi.
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılında Konya, Aksaray ve Karaman’da görev yapan 130 basın mensubunun ilk defa basın kartı almaya hak kazandığını dile getiren Paslı, “Meşakkatli olduğu kadar sabır ve özveri isteyen gazetecilik mesleğinin icrasında 24 saat gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarının bir anlamda mesleki prestij kimliği olan basın kartını almaya hak kazanmaları, görev ve sorumluluk alanımızdaki iller bazında bizleri memnun etmiştir.” dedi.
BYEGM’nin 2016 Yılı Basın Kartı İstatistikleri
Paslı, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğünün görev alanında bulunan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde toplamda 285 basın mensubunun Basın Kartı, 57 basın mensubunun Sürekli Basın Kartı ve 200 basın mensubunun da Basın Trafik kartı taşıdığını ifade etti. 2016 yılında ilk defa basın kartı almaya hak kazanan basın mensupları hakkında da istatistiki bilgiler veren Paslı, Konya’da 36 basın mensubunun Basın Kartı, 6 basın mensubunun Sürekli Basın Kartı ve 69 basın mensubunun da Basın Trafik Kartı aldığını söyledi. Aksaray ve Karaman illerini de değerlendiren Paslı, Aksaray’da 8 basın mensubunun Basın Kartı ve 7 basın mensubunun da Trafik Basın Kartı aldığını, Karaman’da ise 3 basın mensubunun Basın Kartı ve 1 basın mensubunun da Trafik Basın Kartı almaya hak kazandığını kaydetti.
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