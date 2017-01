2016, unutulmaz bir yıl oldu

Alman devi Arvato, zorlu geçen 2016'ya rağmen Türkiye ekonomisine duyduğu güvenle, Türkiye'deki yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. Türkiye'deki hizmetlerini halihazırda 3 farklı şirket ile müşterilerine ulaştıran Arvato, 2016'da 3 şirkette de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Arvato Telekomünikasyon sektörün oldukça üzerinde büyüyerek 300 çalışan kapasiteli yeni hizmet merkezini İstanbul'da açarken, Arvato SCM Türkiye'deki 3. tesisini hayata geçirerek depolama ve operasyon platformunu 25 bin metrekareye çıkardı.2016 yılında sektör genelinde yaşanan durgunluğa rağmen Arvato Türkiye'ye yatırım yapmaya tüm hızıyla devam etti ve başarılarını aldığı çeşitli ödüllerle taçlandırdı. Şirket politikasında ve insan kaynakları uygulamalarında benimsediği yaklaşımla, mart ayında Kariyer.net tarafından verilen 15. İnsana Saygı Ödülüne layık görülen Arvato, Ekim ayında ise, 2002 yılından beri en prestijli uluslararası ödül organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Stevie Awards'ta, 60 ülkeden katılan ve 15 farklı kategoride yarışan 3.800 şirket arasından sıyrılarak farklılaştırılmış hizmetler (BPO) kategorisinde Altın Ödül ve Yılın Yönetim Ekibi kategorisinde Bronz Ödül kazandı.Hizmetlerini halihazırda 3 farklı şirket ile müşterilerine ulaştıran Arvato Türkiye, 2016 yılında her 3 şirkette de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Arvato Telekomünikasyon 2016'daki yatırımlarına İstanbul Şişli'de 300 çalışan kapasiteli yeni hizmet merkezini açarak devam ederken, Arvato SCM ise Türkiye'deki 3. tesisini hayata geçirerek 25 bin metrekarelik operasyon platformuna kavuştu. Bir diğer Arvato şirketi olan Teleservice ise yeni bir onarım merkezi daha açtı. Arvato 2016'yı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye'nin BT Hizmetleri Alanındaki En Büyük 5. Hizmet İhracatçısı seçilerek başarıyla kapattı.İstanbul/Tuzla'da bulunan, toplam hacmi yaklaşık 25.000m2 olan üç tesisinde, modern ve teknolojik altyapısıyla farklı endüstrilerden global markalara bir “sipariş fabrikası” hizmeti veren Arvato SCM 2016'da yakaladığı başarıyı yeni yatırımlarla 2017'de de devam ettirmeyi hedefliyor. 2017 yılında yeni bir tesis daha açmayı planlayan Arvato SCM 2017 yılı için %50 civarında bir büyüme amaçlıyor.Bugün günde 50 bin adede kadar gönderi yapabilen, e-ticarete özel dizayn edilmiş kusursuz işleyen bir platformun yanı sıra, Türkiye'nin tedarik zinciri yönetimi alanındaki en tecrübeli yönetim, operasyon ve teknoloji ekiplerini bünyesinde barındıran ve İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Arvato SCM, Ikea, Koton, Bonprix, Estée Lauder, Media Saturn, Camper, Trendyol, Markafoni gibi alanında lider firmalara hizmet sağlıyor. Arvato SCM 2016'da açtığı 3. tesis ile birlikte 25 bin metrekareye çıkan operasyon platformu, modern teknolojisi, nitelikli çalışanları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik butik çözümler sağlıyor. 2015 yılında uçtan uca çözümler sunmaya başlayan Arvato SCM bu kapsamda Asus e-shop ve L'oreal markalarına ön yüz kurulumundan yönetimine, ç Ağrı merkezi hizmetlerinden, lojistik operasyonlara bütünleşik hizmetler veriyor. Dağıtım yönetimi alanında da yatırımlar yapan Arvato SCM bu yatırımlar sayesinde en uygun servisi en uygun fiyata seçebilen ve tüm sürecin müşteriler tarafından izlenebildiği bir yapı kurmuştur.Arvato 1835 yılında Almanya'da kurulan Bertelsmann AG şirketler grubuna bağlı, dijital teknolojiler konusunda önde gelen bir uluslararası teknoloji hizmetleri sağlayıcısı. Dünyada 40 ülkede faaliyet gösteren Arvato entegre “Business Process Outsourcing” (BPO) başlığı altında çeşitli sektörlere yönelik özelleşmiş hizmetler sunuyor. Sunduğu BPO hizmetleri, müşteri hizmetleri yönetiminden, dijital pazarlama çözümlerine, finansal hizmetlerden, tedarik zinciri yönetimine, BT hizmetlerinden, satış sonrası desteğe kadar çok geniş bir yelpazede şekilleniyor. Türkiye'de başka hiçbir servis sağlayıcı firmanın şuanda veremediği kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Arvato, dünyada 70.000 Türkiye'de ise 3.500 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'nin lider entegre “Business Process Outsourcing” (BPO) şirketi Arvato'nun müşterileri arasında telekomünikasyon, teknoloji, finans, enerji ve perakende gibi sektörlerin yerel ve uluslararası çaptaki liderleri yer alıyor. Giderek genişleyen entegre hizmet portföyü ve artan müşteri sayısıyla müşteri ilişkileri yönetimi hizmetleri kapsamında bugün itibariyle sunduğu BPO hizmetleriyle toplam 6 şehir ve 11 lokasyonda yer alıyor.Arvato Telekomünikasyon CEO'su Soner Cesur, Arvato'nun 2016'daki büyüme trendi hakkındaki görüşlerini şöyle özetledi: “İki senedir, Türkiye'de sektörün büyüme oranının oldukça üzerinde bir hızla büyürken, dünya çapında yüzlerce rakip arasından sıyrılarak, Arvato Türkiye olarak farklılaştırılmış hizmetler (BPO) kategorisinin en iyisi seçilerek Stevie Award'da altın madalyayı aldık. Müşteri portföyümüze alanında lider büyük markaları katmaya devam ettik. Sonrasında Türkiye ç Ağrı merkezi sektörünün en iyi hizmet merkezi olabilecek nitelikteki İstanbul Şişli'deki merkezimizin açılışını yaptık. Bir yandan telekomünikasyon tarafında büyürken, Arvato SCM açısından da son derece verimli ve başarılı bir yılı geride bıraktık ve küresel ve yerel bir merkez olma yolunda hızla ilerliyoruz. SCM alanında yapılan yatırımlar ile birlikte 2016 da her biri kendi sektöründe lider markaları bünyemize kattık. Hedefimiz bu büyüme ve yatırım hızımızı 2017'de de sürdürmek ve her geçen yıl başarılarımıza yenilerini eklemek.”