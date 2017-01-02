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2016 yılında gündeme 'darbe' vuruldu

2016 yılında gündeme 'darbe' vuruldu.21229
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:01:00

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi yılın en çok konuşulan olayı olarak dikkat çekti.

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Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan ‘Türkiye Gündemi” araştırmasına göre, geçen yıl ülkemizde gündemin ilk sırasında 90 binin üzerinde haberle başarısız sonuçlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca darbe girişimi sonrası milyonlarca insanın bir araya geldiği Yenikapı Mitingi hakkında yazılı basında 2 binden fazla haber çıktığı görüldü. Gündemin ikinci sırasındaysa yaşanan darbe girişimi sonrası darbecilerin devletten temzilenmesi ve yaşanan terör nedeniyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması yer aldı. Üç ay için ilan edilen ancak ardından bir üç ay daha uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması yazılı basında 37 binin üzerinde haberle gündeme geldi. 2016 yılında en çok konuşulan konulardan biri ise Gaziantep’te bir düğünde patlatılan canlı bomba sonrası Türk Silahlı Kuvetleri’nin (TSK) DAEŞ’e yönelik başlattığı sınır ötesi harekat oldu. ‘Fırat Kalkanı’ ismi verilen ve halen devam eden operasyonlar ile ilgili yazılı basına 25 bine yakın haber yansıdığı belirlendi.

2016 yılının öne çıkan diğer önemli olayları …

Türkiyede 2016 yılında yaşanan önemli gelişmelerin basına yansımalarını inceleyen Interpress‘in araştırmasına göre, geçen yıl yaşanan Sultanahmet patlaması, Ankara’da yaşanan patlama ve saldırılar ve İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen terör saldırılarının yazılı basında 10 binin üzerinde haberle gündeme geldiği belirlendi. Öte yandan 2016 yılında yapılan önemli yatırımların haberleride basında geniş yer buldu. İstanbul’un iki yakasını 3. kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü hakkında yazılı basına 4 binden fazla haber yansırken, İzmit Bursa arasına yapılan Osmangazi Köprüsü ise 3 binin üzerinde habere konu oldu.

Geçen yıl aramızdan ayrılanlar…

Geçtiğimiz yıl iş ve sanat dünyasından bir çok değerli insan aramızdan ayrılırken, öne çıkan isimler işadamı Mustafa Koç, oyuncu Tarık Akan ve Oya Aydoğan, yazar Hakkı Devrim, şarkıcı Naşide Göktürk, tarihçi Halil İnalcık, müzisyen Atilla Özdemiroğlu, yönetmen Ülkü Erakalın, yazar Tahsin Yücel olurken, bu isimler hakkında yazılı basında 15 bine yakın haber çıktığı belirlendi.

Aralık ayı tetör olayları ile geçti…

Geride bıraktığımız yılın son ayında da ülkemizde bir çok terör olayı yaşanırken, Aralık ayının şüphesiz en önemli olayı Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da bir polis memuru tarafından vurulması oldu. Yaşanan suikast sonucu Büyükelçi Karlov vefat ederken, bu olay yazılı basına 5 bine yakın haberle yansıdı. Beşiktaş’ta meydana gelen ve çoğunluğu polis memuru 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı 2 binin üzerinde haber olurken, Kayseri’de askerlere yönelik yapılan terör saldırısının da 2 bine yakın haberle gündeme geldiği tespit edildi.

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