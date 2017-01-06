2017'de elektrik ve doğalgaza zam yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında 2017 yılında bir zam öngörmediklerini belirtti.
Bakan Albayrak, konuşmasında yaşanan elektrik kesintilerine de değinerek bunun normal karşılanması gerektiğini belirtti.
Elektrik kesintileriyle ilgili olarak Berat Albayrak şunları söyledi: "Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan alt yapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu. Doğal afet noktasında baktığınızda 70 km'yi geçen rüzgar hızında, ciddi bir tahrifat oldu. Yıkılan hatların 4 tanesinin tamiratı tamamlandı. Kalan 3 hattın devreye alınması birkaç hafta sürebilir ama bugün itibariyle 4. hattı da devreye alarak önemli bir sıkıntıyı aşmış olduk. En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık. Hakikaten Türkiye'de enerji alanın iktidarımız döneminde çok önemli atılımlar yaptık.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
Tüketimin olduğu yerde üretimi sağlama noktasında adımlar atmamız lazım. Tüm Türkiye'deki stratejimizin bir ayağı şu: Yenilenebilir enerji noktasında ilk ihalemizi yakın zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye son 10 yılda enerji ithalatına büyük para harcadı. Enerji noktasında dışa bağımlı bir ülkeyseniz o zaman mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. Son yıllardaki keşiflerle 3000 kalorili kömürleri keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız.
YER ALTI KABLOLARININ KESİLMESİ
Bu hafta itibariyle ilgili savcılıklarla irtibata geçerek sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlarla ciddi bir süreç başlattık. Emniyetimizle koordineli bir çalışma başlattık. Hakikaten normal günlerden geçmiyoruz. Arz güvenliğine dayalı bir sıkıntımız yok. Her türlü dış etkiye maruz kalabilecek tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. 3 farklı eylemle ilgili gözaltılar var.
"DÜN ABD KAYNAKLI BİR ATAK GERÇEKLEŞTİ"
7 ana birimden 4'ü devreye girdi. İlk hattı devreye aldıktan sonra tüm İstanbul'da meskenlerdeki elektrik kesintilerini durdurduk. İletim alt yapısı bugün yarın oluşabilecek duruma göre tedbirler almalıyız. Bunun siber tarafı da var. 30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihhbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok. Enerji alt yapıları konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz.
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