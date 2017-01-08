2017 faaliyet takvimini açıkladılar
Konya’da faaliyet gösteren Bosna Konsolosluğunda yapılan toplantıya ev sahipliği yapan KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu katılımcılara Konya’nın kış gecelerinin olmazsa olmazlarından olan Arap Aşı ikram etti.
Yemekten sonra 2017 faaliyeti için yönetimde yer alanların önerileri ve fikirleri soruldu. Toplantıya katılanların teklifleri TYB Konya Şube Başkanı Hayri Erten tarafından bizzat not edildi. Konya’nın en faal sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan TYB Konya Şubesi’nin bu yıl her zamankinden farklı bir konseptle faaliyet raporu hazırlaması üzerinde duruldu. Konferans sayısının azaltılması, öğrencilerin ve gençlerin ilgisini çekecek yeni projeler geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Konyalı yazarların öğrencilerle daha fazla buluşturulması ve onlarla iç içe olabilmeleri için ne tür faaliyetler yapılabileceği konusu gündemin en önemli maddesi olarak dikkat çekti. Bu konudaki ortak düşünce, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak ortak bir çalışma ile yazarların merkez ilçe ve diğer ilçe okullarına giderek öğrencilerle tanışma imkânının oluşturulması oldu. Üzerinde durulan bir diğer konu ise çalışmalara gençlerin ve öğrencilerin doğrudan programcı olarak katılmaları konusu oldu. Bu konuda okullar ile görüşmeler yapılıp özellikle üniversite öğrenci grupları ile işbirliğine gidilmesi kararı alındı.
Toplantıya TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten’in yansıra KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Konya Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, TYB Konya Şubesi Başkan Vekili Doç. Dr. Bekir Biçer ve TYB Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Duran Çetin, Vural Kaya, Osman Bozdemir, Murat Ak, Melahat Ürkmez, Zeki Oğuz, Sadık Gökce, Atilla Yaramış, M. Akif Sarıkaya, Saffet Yurtsever, TYB Konya Şubesi üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı katıldılar.
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