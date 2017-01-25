2017 Survivor'dan dün akşam kim elendi?
TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllülerden ilk ayrılan isim Fulya olurken, genç yarışmacı son konuşmasında arkadaşlarına sitemde bulundu.
Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında 4 aday bu akşam elenmek üzre konseye çıktı. Halkın oylamarıyla Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından bir kişi Survivor 2017'ye veda edecek. Peki, Survivor 2017'de kim elendi?
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ
Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser rahat bir nefes almış oldu.
Survivor Gönüllüler Takımı:
Göz6 evinin şampiyonlarının da yer aldığı Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor. Son olarak gönüllüler takımına halkın oylarıyla Sadin ve Anıl Karakurt dahil oldu.
Survivor Ünlüler Takımı:
Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül ve son olarak Fatih halkın oylamasıyla Fatih dahil oldu.
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