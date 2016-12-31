2017 ümitlerin hüsrana uğramadığı bir yıl olsun
Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, 2017 yılının Türkiye’nin ve Ankara’nın geleceğine umutla bakıldığı bir yılın başlangıcı olması dileğinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, 2017 yılının Türkiye’nin ve Ankara’nın geleceğine umutla bakıldığı bir yılın başlangıcı olması dileğinde bulundu. Çetinkaya, yeni yıl münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Ümitlerin hüsrana uğramadığı bir yıl hepimizin ortak dileğidir” dedi.
MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, 2017’nin Ankara’nın geleceğine umutla baktığı bir yılın başlangıcı olması dileğinde bulunduğu yeni yıl mesajında şunları söyledi:
ÇETİNKAYA’NIN MESAJI
“Ne yazık ki acı ve gözyaşlarıyla karşıladığımız bir yıla üst üste gelen acılarla geride bırakıyoruz. Dileğimiz odur ki; 2017 yılı ümitlerimizin hüsrana uğradığı bir yıl olmasın. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği yılların başlanğıcı olsun.
2017’nin sorunlar yumağına dönüşen Ankara’nın rahat nefes aldığı yıl olması en büyük beklentimizdir. Yeni yılın mutsuz ve bahtsız Ankara’nın geride kaldığı bir yıl olması en büyük temennimizdir.
2017, Ankara’nın geleceğine umutla baktığımız bir yılın başlangıcı olsun.
2017; Ankara’mız için birbiriyle iç içe yaşayan mutlu insanların kenti olsun. Güven dolu günler içinde terörün bittiği, anaların gözyaşının dindiği bir yıl olsun.
Biliyoruz ki, Ankara gülerse tüm Türkiye sevinir. Biliyoruz ki, Ankara gülerse bütün Türklük alemi güler. Bu inançla Türk ve İslam dünyasının yeni yılının barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diliyor; aziz Ankaralı hemşehrilerimize ağız tadıyla geçirecekleri nice yıllar temenni ediyorum.”
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