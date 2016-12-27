2017 yılında 9 gün tatil yok!
Her yıl yaşanan tatil bolluğu bu sene olmayacak. Vatandaşlar geçen yıllarda resmi ve dini bayramların hafta içine denk gelmesi sebebiyle uzun tatiller yapmıştı.
2017'nin ilk günü Pazara denk gelirken Ramazan Bayramı'nda da aynı şey yaşanacak. İlk resmi tatil ise 1 Mayıs 2017'de.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 25 Haziran Pazar... 27 Haziran Salı ise 3’üncü günü... Dolayısıyla 9 günlük tatil söz konusu olmayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos Perşembe’ye denk geliyor. 30 Ağustos Çarşamba ile birleştirilerek, 6 günlük tatil yapmak mümkün olabilecek.
KÜRESEL SEYAHATLER
Bu arada Dünyada uluslararası seyahat eden kişi sayısı ocak-eylül döneminde 956 milyon kişi olarak hesaplandı. Söz konusu rakam 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. Geçen yıl aynı döneminde yaklaşık 922 milyon kişi uluslararası seyahat yapmıştı. Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, Avrupa ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 1,6, Asya ve Pasifik ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 9,3, Amerika ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 4,4, Afrika ülkelerine gelen turist sayısı da yüzde 8,4 arttı. Ortadoğu’ya gelen turist sayısı ise yüzde 6,4 azaldı. Ülke olarak incelendiğinde, Güney Kore’de yüzde 34, Vietnam’da yüzde 36, Japonya’da yüzde 24 ve Sri Lanka’da yüzde 15 ile iki basamaklı büyüme kaydedildi.
TÜRKİYE
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