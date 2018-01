2018 Batı Karadeniz'in yılı olacak

Düşlediğiniz tatillerin doğru adresi sloganıyla online turizm platformu olarak hizmet veren Gruppal.com Seyahat ve Tatil Uzmanları, bu yıl en popüler yurtiçi rotaları arasında Karadeniz'in yanı sıra, hem İstanbul 'a yakınlığı nedeniyle hem de ekonomik olmasından ötürü Batı Karadeniz'in çok popüler olacağını aktardı.Batı Karadeniz turları ile sadece iki günde birçok şehri ve noktayı görebilme imkanınız mevcut. Abant'tan Safranbolu'ya, Zonguldak 'tan Karabük'e birbirinden tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü yurtiçi turları sizi bekliyor.Batı Karadeniz Turlarında Neresi Geziliyor?Sadece hafta sonunuzu ayırarak eğlence dolu bir gezintiye çıkacağınız Batı Karadeniz turları ile görebileceğiniz yerler arasında; Abant Gölü, Karabük, Safranbolu, Kazdağlıoğlu Meydanı, Cinci Hoca Hamamı ve Hanı, Hıdırlık Tepesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Kaymakamlar Konağı (Müze Ev), Hükümet Konağı, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Arasta Çarşısı, Saat Kulesi, Akçasu Kanyonu, Demirciler Çarşısı bulunuyor.Tüm bu noktaların dışında, Kristal Cam Seyir Terası, Yörük Köyü, Çamaşırhane , Sipahioğlu Konağı, Bartın , Amasra, Çekiciler Çarşısı, Boztepe, Amasra Kalesi, Fatih Camii ve Devrek de bulunuyor. Üstelik gezi boyunca yol üzerinde göreceğiniz harika göl ve dağ manzaraları da size eşlik ediyor.Gruppal Hakkında2010 yılı Aralık ayında bir fırsat sitesi olarak kurulan Gruppal.com, A grubu seyahat acentası belgesini aldıktan sonra sadece seyahat ve turizm alanlarına odaklı bir online seyahat platformu haline gelmiştir. Seyahat ile ilgili sayısız fırsatı bünyesinde barındıran Gruppal, elde ettiği deneyim ve uzman kadrosuyla tatil ve seyahat fırsatlarının en önde gelen ismi olmuştur. Gruppal.com üzerinde birçok tur operatörü, acenta, otel, havayolu ve araç kiralama şirketinin sunduğu en cazip fırsatları toplu halde ve indirimli olarak bulabilirsiniz.Gruppal.com’da tatil ihtiyaçlarınızı bir bütün olarak karşılayan;Yurtdışı turlarYurtiçi turlarKültür turlarıGemi turlarıOtelUçakAraç kiralamaHavaalanı transferleriVize danışmanlığıProfesyonel seyahat danışmanlığıgibi hizmetler cazip fiyatlarla, avantajlı ödeme koşullarıyla ve her zaman sizin yanınızda olan müşteri hizmetleri ekibimizin desteği ile beğeninize sunulmaktadır.Gruppal Güvencesi%100 GüvenlikGruppal.com'daki üyelik bilgileriniz kesinlikle 3. partiler ile paylaşılmaz ve endüstri standardı güvenlik tedbirleri ile korunmaktadır. Gruppal'da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerde, kredi kartı bilgileriniz SSL ile şifrelenerek, güvenli bir şekilde bankalara aktarılmakta ve Gruppal sunucularında kesinlikle tutulmamaktadır. Gruppal'da sunulan ürün ve hizmetler Gruppal yetkilileri tarafından kontrol edilerek, kalite standartlarına uygun olmalarına özen gösterilmektedir. Gruppal Müşteri Hizmetleri yetkilileri her türlü sorunuz için daima yanınızdadır. Hafta içi 09:00 - 18:30 saatleri arasında telefon desteği, haftanın her günü e-posta desteği sağlanmaktadır. Gruppal, sunulan ürün ve hizmetlerden tüm kullanıcıların en üst seviyede memnun kalması ve unutulmaz deneyimler yaşaması için çaba sarf etmektedir.