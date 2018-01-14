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2018 Dünya Kupası öncesi şok iddia!

2018 Dünya Kupası öncesi şok iddia!.17361
  • Giriş : 14.01.2018 / 10:37:00

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası ile ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na aylar kala Futbol kamuoyu, ortaya atılan şok bir iddiayla sarsıldı.

Moskova Anti Doping Ajansı'nın eski başkanı Grigory Rodchenkov'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ev sahibi ülke, futbolcularına yönelik sistematik doping girişiminde bulundu.

İddialara göre Dünya Kupası'ndaki doping kontrolleri esnasında alınacak idrar örneklerini değiştirmeyi planlayan Rusya, Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları'nda işlediği suçun bir benzerine bulaşmayı düşünüyordu.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerineyse FIFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Eğer FIFA, Rusya'nın dopinge bulaştığına kanaat getirirse ev sahibi ülkeyi turnuvadan men edebilir.

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