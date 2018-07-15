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2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa!

2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa!.24367
  • Giriş : 15.07.2018 / 20:03:00
  • Güncelleme : 15.07.2018 / 20:06:49

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım Fransa oldu.

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Beşik Modelleri

Fransa’yı kupayı getiren goller Mandzukic 18′(kk), Griezmann 38′ (P), Pogba 59′ ve Mbappe (65)’den geldi. Hırvatistan’ın 2 golünü ise Perisic 28′ ve Mandzukic 69′ attı. Katıldığı son 3 turnuvada gruptan çıkmaya başaramayan Hırvatistan’ı finalde mağlup eden Fransa, 1998’da kazandıkları Dünya Kupası’ndan sonra 20 yıllık hasretine son verdi.

FRANSA'NIN 2 DÜNYA KUPASI

Fransa bu şampiyonlukla ikinci kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 1998'de finalde Brezilya'yı mağlup eden Fransa 2006'da finalde İtalya'ya kaybetmişti.

DESCHAMPS TARİHE GEÇTİ

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Dünya Kupası kazanan 3. isim oldu. Bu başarıyı tadan diğer kişiler ise Mario Zagallo, Franz Beckenbauer'du

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