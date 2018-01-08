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2018'in ilk Bakan Kurulu toplanıyor

2018'in ilk Bakan Kurulu toplanıyor.25441
  • Giriş : 08.01.2018 / 11:11:00

2018'in ilk Bakan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

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Sepet Beşik

2018'in ilk Bakanla Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ana gündem maddes, Olağanüstü Hal'in uzatılması olacak.

Bir de Mor Beyin uygulaması ile FETÖ mağduru olan kamu çalışanlarının görevlerine iadelerine ilişkin kanun hükmünde kararname de Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.


Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun gündemi ise yoğun.  19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması bekleniyor.

Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda Ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock kullandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname konusu da gündeme gelecek. 9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.

TRT

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