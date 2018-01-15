21 ilde FETÖ operasyonu: 45 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik soruşturmada 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye eleman kazandırılması için öğrenci yurtlarında "abilik ve ablalık" yaptıkları iddia edilen 84 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Diğer 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
TRT
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