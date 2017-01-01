21 kişinin kimliği tespit edildi: 14'ü yabancı
Reina'daki saldırıda ölenlerin sayısının artmasından endişe edilirken hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklanmaya başladı.
Ölen 39 kişiden 21'inin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Kimliği tespit edilen ölen vatandaşlardan 14'ünün yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.
Ölenlerin arasında bir de işadamının olduğu belirtiliyor. Cesetler arasında kulüp çalışanlarının da bulunduğu kaydediliyor.
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