21 polis ByLock'tan tutuklandı!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 28 polis gözaltına alındı.
'ByLock' kullandıkları tespit edilen 28 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemede gece geç saatlere kadar ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
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