22 bin polis FETÖ'den ihraç edildi!
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası 22 bin polisin görevinden ihraç edildiğini bildirdi.
Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi (GÖÇMER) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya Kundu’daki bir otelde başladı. Bu yıl ‘Göç ve Uyum’ temasının işlendiği konferansa göç konusunda uzman, yurt içinden ve yurt dışından 50 konuşmacı katıldı. Konferansta 'Suriyeli sığınmacılara dair tehdit algısı ile önyargılar ve gerçekler' adlı raporun sunumu gerçekleştirildi. Ankara’da 400 kişiyle yüz yüze yapılan ankette ekonomik, asayiş ve sosyo-kültürel konularda vatandaşların kaygılı olduğuna yer verilirken, TÜİK ve diğer ilgili kurumların istatiksel raporlarıyla karşılaştırılması gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 17-25 Aralık darbe girişimden sonra eğitim-öğretim alanında yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında akademi içerisinde arınma sürecine gittiklerini belirten Çolak, "Göreve geldikten sonra bu çeteyi akademiden tamamen temizledik. Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan emniyet amirleri ve polis memurları yetiştirmeye başladık. Bu süre içerisinde 7 bin 300'den fazla komiser yardımcısını teşkilata kattık. 38 binin üzerinde de polis memurunu teşkilata kattık. Şu anda da 38 tane okulumuz ve Ankara'da bulunan polis amirleri eğitim merkezimde 23 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Bunlardan bin tanesi komiser yardımcısı, 22 bin tanesi polis memuru adayı. Yakında da 2 bin 200 komiser yardımcısının eğitimini başlatacağız. Böylece de öğrenci sayımız 25 bini aşacak" dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında teşkilattan 22 binin üzerinde ihraç gerçekleştirildiğini belirten Çolak, "Şu anda 12 bin civarında açıkta personel var. Yürüttüğümüz çalışma doğrultusunda emniyet teşkilatındaki arınma sırasında herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır. Hatta daha da güçlenerek çıkmaktadır" diye konuştu.
Konuşmasının sonunda Suriyeli göçmen konusuna da değinen Çolak, Türkiye’de 3 milyon üzerinde Suriyeli göçmen bulunduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 65 milyon kişinin göç ettiğini ve yerlerini değiştirdiğine dikkat çeken Çolak, bu sorunun küresel bir sorun olduğuna vurgu yaparak, "Bu küresel sorunu çözmek için Türkiye'de yoğun bir faaliyet yürütmektedir. Göç ile birlikte yaşanan süreç bir hayli sıkıntılıdır. Bu hem göç veren hem de göçü alan ülke adına sorun olarak ortaya çıkmaktadır" dedi.
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