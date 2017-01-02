22 tıp akademisyenine FETÖ'den ihraç!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY operasyonlarıyla kamuya sızan örgüt üyeleri tek tek tespit ediliyor.
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 22 tıp akademisyeninin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden ihraç edildiği öğrenildi.
Rize’de FETÖ soruşturması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki bağlantılı kişilerin ihraçları sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde süren soruşturmalar kapsamında 1’i profesör, 16 doçent, 4 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi olmak üzere 22 akademisyen ihraç edildi. Bir doçentin ise incelemesi sürüyor.
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