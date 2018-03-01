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23 ilde FETÖ operasyonu: 42 kişi gözaltında

23 ilde FETÖ operasyonu: 42 kişi gözaltında.18868
  • Giriş : 01.03.2018 / 12:21:00
  • Güncelleme : 01.03.2018 / 12:38:56

FETÖ soruşturması kapsamında 23 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine polis bugün eş zamanlı olarak iki farklı operasyonundan birini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray'da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman'da yapıldı.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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