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23 Nisan'a özel sinema keyfi

23 Nisan'a özel sinema keyfi.16836
  • Giriş : 20.04.2017 / 10:28:00

Danone Sütlü Atıştırmalıklar markası altında sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık alternatiflerini çocukların ve annelerin beğenisine sunan Danone; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile özel bir kampanyaya imza atıyor.

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Kampanya kapsamında, 15-23 Nisan tarihleri arasında tüm Migros mağazalarından yapılacak her 10 TL’lik Danone Sütlü Atıştırmalık ürün alışverişinde, tek kişilik Moana sinema filmi bileti anında hediye edilecek. Antik Polinezya'da yaşayan bir kabilenin cesur kızı Moana’nın hikayesini anlatan film, 22-23 Nisan tarihlerinde Cinemaximum sinemalarında 23 Nisan’a özel olarak yeniden izleyiciyle buluşacak.

Bol taze süt ve mis gibi meyveleri bir araya getirerek ara öğünler için çocuklara sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunan Danone Sütlü Atıştırmalıklar, 23 Nisan kampanyası ile tüm çocukları sevindirecek.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22-23 Nisan tarihlerinde Cinemaximum sinemalarında yeniden minik izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Moana filminin tek kişilik bileti;  15-23 Nisan tarihleri arasında tüm Migros mağazalarından 10 TL’lik Danone Sütlü Atıştırmalık ürün alışverişi yapan herkese anında hediye edilecek. Halkını kurtarmak için tehlikeli bir göreve atılan maceracı bir genç kız olan Moana’nın maceraları, filmi kaçıran veya yeniden izlemek isteyen küçük sinemaseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkartacak.

Danone Sütlü Atıştırmalıklar ayrıca; 22-23 Nisan tarihlerinde Disney Channel'da yayınlanacak olan Arabalar, Arabalar 2, Cesur, Korsan Peri, Oyuncak Hikayesi 3, İyi Bir Dinozor, Karlar Ülkesi ve Bir Böceğin Yaşamı adlı çizgi sinema filmlerinin sponsoru olarak çocuklara evlerinde sinema şöleni yaşatacak. 

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