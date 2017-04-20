23 Nisan'a özel sinema keyfi

Giriş : 20.04.2017 / 10:28:00

Danone Sütlü Atıştırmalıklar markası altında sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık alternatiflerini çocukların ve annelerin beğenisine sunan Danone; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile özel bir kampanyaya imza atıyor.