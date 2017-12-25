23 subaya FETÖ'den tutuklama
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!
Cumhuriyet Halk Partisi, yeni çıkarılan KHK'larla ilgili harekete geçti.
Kuzey Irak'ta çatışma: 1 asker şehit
Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
MİT personeline istifa hakkı!
Yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı personeline istifa hakkı getirildi.
Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!
Taşeron işçiye kadro hakkı veren düzenleme Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldı.
Arda'dan Fatih Terim yorumu!
Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'ın başına gelmesi gündeme bomba gibi düştü.
Fatih Terim Galatasaray'da
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Fatih Terim'le görüşmelere başlanıldığı kaydedildi.