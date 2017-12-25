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23 subaya FETÖ'den tutuklama

23 subaya FETÖ'den tutuklama.18868
  • Giriş : 25.12.2017 / 17:04:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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