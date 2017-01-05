24 akademisyene FETÖ gözaltısı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda 24 akademisyen gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 24 akademisyenin Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Gözaltına alınan zanlıların bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Zanlıların FETÖ'nün üniversite yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgütün talep ve talimatları doğrultusunda hareket ederek suç teşkil edecek eylemler içinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındıkları belirtildi.
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