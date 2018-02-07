24 kişinin can verdiği kaza ile ilgili gelişme
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen otobüs kazası ile ilgili soruşturma tamamlandı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanana iddianamede 3 kişi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak suçundan dava açıldı.
TRT
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