24 saat sular kesilecek!
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Salı günü Mersin'de yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgi verdi. 24 saat sürecek zorunlu kesintiye karşı vatandaşlar uyarıldı.
MESKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Berdan Barajı’ndan İçme Suyu Arıtma Tesisine su taşıyan ham su hattındaki 1400’lük vananın zorunlu olarak değişimi nedeniyle Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin tamamına 9 Ocak 2018 Salı günü akşam saat 17.00’den sonra 24 saat su kesintisi yapılacaktır” denildi.
MESKİ yetkilileri, vatandaşların gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.
TRT
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