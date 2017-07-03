24 saatte 1 milyon araç girişi!
Yüksek sıcaklık İstanbulluları bunalttı. Bir günlük tatili fırsat bilen günübirlikçiler de Şile'ye akın etti.
Aşırı sıcaklar nedeniyle günü birlik tatilcilerin Şile plajlarına akın ettiler. Yaşanan yoğunluk nedeniyle plajların otopark giriş ve çıkışlarında trafik durma noktasına geldi.
Sahilde bir vatandaşın güneşten korunmak için kafasına tencere geçirmesi dikkat çekti. Ayrıca akşam saatlerine plajdan ayrılan vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.
Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu aşırı sıcaklar ile yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçeye 24 saat içerisinde bir milyon araç girişi olduğunu, vatandaşların güvenlik tedbiri alınan sahilleri tercih etmelerini ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını söyledi.
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