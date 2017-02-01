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25 askerin şehit olduğu kazada gelişme

25 askerin şehit olduğu kazada gelişme.21609
  • Giriş : 01.02.2017 / 17:21:00

Afyonkarahisar'da yaşanan patlamanın FETÖ bağlantısının araştırılması istendi.

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Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik kazası ile ilgili mahkeme önemli bir karar aldı. Patlama ile ilgili davada olayın FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması istendi.

2012'de şehit uzman çavuş Mete Aaraç Kışlası'nda meydana gelen patlamayla ilgili tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

Şehit yakınlarının avukatlarının talebi üzerine, mahkeme heyeti; depoda çalışan askerler, 3 sanık ve şehit 25 askerin FETÖ bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

Duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

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