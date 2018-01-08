25 askerin şehit olduğu kazada gelişme
2012'nin Eylül ayında Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili davada Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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