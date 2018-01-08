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25 askerin şehit olduğu kazada gelişme

25 askerin şehit olduğu kazada gelişme.7362
  • Giriş : 08.01.2018 / 16:56:00

Afyonkarahisar'da 2012 yılında yaşanan patlama ile ilgili davada gelişme yaşandı.

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2012'nin Eylül ayında Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili davada Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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