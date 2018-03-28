25 bin öğretmen alınacak
Vatandaşa güzel haber geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni öğretmen alımı döneminin başlatıldığını, 25 bin öğretmenin atamasının yapılacağını söyledi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.
Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Van'da devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini bildirdi.
Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını anımsatan Yılmaz, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak." diye konuştu.
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