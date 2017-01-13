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25 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

25 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı.14171
  • Giriş : 13.01.2017 / 15:06:00

25 emniyet mensubu FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılıoldukları gerekçesiyle 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubunun tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan isimlerin ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğünce 670, 672, 675, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen emniyet personeline yönelik Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda iki 2. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 3. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 4. Sınıf emniyet Müdürü, iki Komiser, yedi Komiser Yardımcısı ve 12 polis memuru olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

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