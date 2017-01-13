25 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılıoldukları gerekçesiyle 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubunun tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan isimlerin ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğünce 670, 672, 675, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen emniyet personeline yönelik Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda iki 2. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 3. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 4. Sınıf emniyet Müdürü, iki Komiser, yedi Komiser Yardımcısı ve 12 polis memuru olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.
DİĞER HABERLER
Ünlü işadamı FETÖ'den gözaltında
Ünlü işadamı Verdal Hosta, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
68 bin sosyal medya hesabı incelendi
Sosyal medya hesaplarından yapılan terör paylaşımları için inceleme başlatıldı.
Dilovası'nda fabrikada patlama: 1 ölü
Öğle saatlerinde Kocaeli Dilovası'nda yaşanan patlama korku dolu anlar yaşattı.
Kayseri'de FETÖ'den 6 polis tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.