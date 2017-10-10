25 ilde dev operasyon!
Polis ekipleri harekete geçti. 2012 yılında Polis Akademisi'ne çalınan sorularla girilmesi soruşturması kapsamında 25 ilde operasyon başlatıldı.
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