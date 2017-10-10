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25 ilde dev operasyon!

25 ilde dev operasyon!.16125
  • Giriş : 10.10.2017 / 17:26:00

FETÖ soruşturması kapsamında 25 ilde operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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Polis ekipleri harekete geçti. 2012 yılında Polis Akademisi'ne çalınan sorularla girilmesi soruşturması kapsamında 25 ilde operasyon başlatıldı.

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