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25 ilde FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

25 ilde FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 07.05.2018 / 10:36:00
  • Güncelleme : 07.05.2018 / 12:33:32

FETÖ soruşturması kapsamında 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 25 ilde harekete geçen emniyet güçleri, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişilere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

TRT

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